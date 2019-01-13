Son Dakika Haberleri: Nişanlısı Tarafından Vurulan Kişi Öldü

Nişanlısı Tarafından Vurulan Kişi Öldü

45 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Evinç (28), Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak'ta yaşayan nişanlısı Ceyda M'nin (25) evine gitti.

Ceyda M. ile Sevinç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ceyda M, babasına ait pompalı tüfekle nişanlısı Evinç'e iki el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Evinç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ceyda M, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evinç'in cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Edremit, Balıkesir, Güncel
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