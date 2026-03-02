Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
02.03.2026 10:02
WNBA yıldızı Cameron Brink, nişanlısının kendisiyle iletişim kurmak için attığı esprili e-postayı paylaştı. Söz konusu e-postada yazanlar büyük ilgi görürken, takipçileri çiftin tanışma hikayesini ''yaratıcı'' ve ''cesur'' olarak değerlendirdi.

WNBA yıldızı Cameron Brink, şimdilerde nişanlısı olan erkek arkadaşının kendisiyle ilk iletişime geçmek için attığı e-postayı sosyal medya hesabından paylaştı. Samimi ve esprili mesaj kısa sürede gündem oldu.

"DM'LER ÜRKÜTÜCÜ, E-POSTA DAHA İYİ"

Brink'in paylaştığı e-postada nişanlısı, "Seninle sohbet etmek istedim ama DM'lerin biraz ürkütücü olduğunu düşünüyorum. E-postanın çok daha iyi olduğunu söyleyemem ama işte numaram..." ifadelerini kullandı. Mesajdaki doğrudan ve mizahi yaklaşım takipçilerin dikkatini çekti.

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

WNBA yıldızının paylaştığı ekran görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, çiftin tanışma hikayesini "yaratıcı" ve "cesur" olarak değerlendirdi.

Son Dakika Wnba Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Paltolu Penguen Paltolu Penguen:
    Sanıyorum bir ben şu İngilizceyi sökemedim arkadaş. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
