Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçırılmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında mahkeme ara... - Son Dakika
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçırılmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında mahkeme ara...
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçırılmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı.
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçırılmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim tutuklu sanıkların tümünün yurt dışı çıkış adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
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4.07.2020 00:57:16. #1.13#
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