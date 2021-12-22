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Nitelikli bilişim personeli yetiştirmek için üniversite-sanayi iş birliği - Son Dakika

Nitelikli bilişim personeli yetiştirmek için üniversite-sanayi iş birliği

22.12.2021 10:47
Nitelikli bilişim personeli yetiştirmek için üniversite-sanayi iş birliği

Yerli yazılım şirketi Bimser ile Kocaeli Üniversitesi yaptıkları iş birliği kapsamında, is¸ dünyasının reel pratiklerine dayalı birçok alanda teorik ve uygulamalı derslerle Türkiye'nin nitelikli insan sermayesine katkıda bulunacağını duyurdu.

Yerli yazılım şirketi Bimser ile Kocaeli Üniversitesi yaptıkları iş birliği kapsamında, is¸ dünyasının reel pratiklerine dayalı birçok alanda teorik ve uygulamalı derslerle Türkiye'nin nitelikli insan sermayesine katkıda bulunacağını duyurdu.

Türkiye'nin öncü yazılım şirketlerinden Bimser, Türkiye'nin nitelikli işgücü potansiyeline katkıda bulunmak için Kocaeli Üniversitesi ile kapsamlı bir protokole imza attığını duyurdu. Bimser tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Üniversite-Sanayi İş birliği (ÜSİ) değişimi kapsamında Bimser Academy ile çok kıymetli olduğuna inandığımız bir proje başlatıyoruz. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile imzaladığımız kapsamlı protokol doğrultusunda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma planlarını destekleyecek nitelikli işgücü yetiştireceğiz" denildi.

YETKİN İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLİYOR

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri için tasarlanan programda, birçok alanda teorik ve uygulamalı dersler verileceğini aktaran Bimser'in yaptığı açıklamanın devamında, "İşletmede Mesleki Eğitim (I·ME) uygulamaları kapsamında tasarladığımız programımıza dahil olan gençlerle, bir dönem boyunca is¸ dünyasının reel pratiklerine uyum ve adaptasyon, teknik kapasite ve yönetis¸im becerilerinin geliştirilerek desteklenmesi, disiplinler arası bilgi birikiminin mentorlukla aktarımı, yazılım takımlarımızın projelerinde deneyim ve performans geliştirme gibi birçok başlık altında bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaşacağız. Bu sayede yazılım endüstrisinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan gücünün yetiştirilmesine de destek olacağız" ifadeleri kullanıldı.

"ULUSAL REKABETTEKİ İŞGÜCÜ SERMAYEMİZİ ARTIRIYORUZ"

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde büyük gelişmeler yaşandığını ve Türkiye'nin de bu duruma hızlı uyum sağlaması gerektiğini dile getiren şirketin açıklaması, "Dünya çapında yaşanan gelişmeler sanayi kuruluşları ve firmaları gerek üretim gerek pazarlama alanlarında bilişim teknolojilerini kullanmaya yönlendiriyor ve ülkemizin yetişmiş personel ihtiyacını artırıyor. Bu yüzden nitelikli bilişim personeli ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak için yazılım geliştirme metodolojileri, işletim sistemleri, güvenlik, teknik is¸ terimleri, veri tabanı ve sorgulama yapıları gibi popüler olan konularda teorik ve uygulamalı dersler veriyoruz. Gelişen dünyayla, ulusal rekabetimizde vazgeçemeyeceğimiz en değerli kaynak olan insan sermayesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde sonlandı.


Nitelikli bilişim personeli yetiştirmek için üniversite-sanayi iş birliği

Kocaeli Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nitelikli bilişim personeli yetiştirmek için üniversite-sanayi iş birliği - Son Dakika


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