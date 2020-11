Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan öğretmenlere ziyaret - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Avcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ile Enver Mebrure Okan Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Büşra Şaştım'ı evinde ziyaret eden Başkan Sarı, öğretmene çiçek takdiminde bulunarak öğretmenler gününü kutladı.

Ziyaret kapsamında ilk görev yeri olan Nizip ile ilgili genç öğretmene bilgi veren Başkan Sarı, Nizip Belediyesi olarak daima eğitime ve eğitimcilere destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Daha sonra Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Durdu Aydın'ı ziyaret eden Başkan Sarı, burada da Aydın ve tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Sarı, "Yürüttüğümüz hizmetler içerisinde bizler için eğitimin özel bir yeri var. Her ferdi, her aileyi, her toplumu ilgilendiren en önemli konularımızdan bir tanesi eğitim. Biz tüm öğretmenlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Emanet edilen çocukları, ülkenin geleceğine en iyi şekilde hazırlayacağınızdan hiçbir şüphemiz yoktur." dedi.

Çeşitli hediyelerin de takdim edildiği ziyaretler, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.