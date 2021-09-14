Nizip Emniyet Müdürü Yaman için veda yemeği - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi'ne tayin olan Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman için veda yemeği düzenledi.

İlçe Kaymakamlığı tarafından bir restoranda düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Kemal Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise ilçede uzun süredir birlikte görev yaptığı ve ilçe için büyük hizmetleri olan Yaman'a hizmetleri için teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Yaman ise 8 yıllık görev süresi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Kemal Şahin tarafından Yaman'a başarı belgesi, Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından da içerisinde ay yıldızlı bayrağın bulunduğu sedef işlemeli ahşap kutu hediye edildi.