Nizip\'te Dava Sonrası Kavga

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı'na ilişkin davada, duruşma sonrası sanık aile ve maktul aileler arasında kavga çıktı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş. ve Coşkun Ş. ile taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ile ev hapsinde bulunan sanık Yılmaz Şahin Y. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşma sonrası kavga çıktı

Duruşmanın ardından adliye önünde sanık yakınları ile hayatını kaybedenlerin aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Heyet duruşmayı 23 Ocak tarihine erteledi. - GAZİANTEP