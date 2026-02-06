Nizip'te Deprem Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nizip'te Deprem Anma Töreni

Nizip\'te Deprem Anma Töreni
06.02.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nizip'te, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

? Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

?Depremlerde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı'nın bulunduğu alanda düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, enkaz alanına karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin enkaz alanına bıraktığı fotoğraflar ve çiçekler, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlik kapsamında katılımcılara helva ikram edildi.

??CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, buradaki konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Benzer acıların tekrar etmemesi için gereken önlemlerin alınmasını isteyen Günaydın, ?"Eğer bir deprem oluyor ve bazı binalar ayakta kalırken bazıları yıkılıyorsa, bunun sorumlularının mutlaka ortaya çıkarılması gerekir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Biz, süren davaların sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

??Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Gaziantep milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip'te Deprem Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 01:01:41. #7.11#
SON DAKİKA: Nizip'te Deprem Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.