Nizip'te Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
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Gaziantep'in Nizip Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı muhtarlar toplantısı, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:22 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı muhtarlar toplantısı, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.
Nizip Kaymakamlığındaki toplantıda, mahalle muhtarlarının mahallelerine yönelik talepleri alındı.
Toplantıya katılan kurum amirlerince muhtarların talepleriyle ilgili mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Şahin, düzenlenen toplantılara katılım sağlayan mahalle muhtarlarına teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.
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