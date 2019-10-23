Son Dakika Haberleri: Nizip'te Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Nizip'te Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Nizip'te Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı muhtarlar toplantısı, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Nizip'te Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Gaziantep'in Nizip Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı muhtarlar toplantısı, kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Nizip Kaymakamlığındaki toplantıda, mahalle muhtarlarının mahallelerine yönelik talepleri alındı.

Toplantıya katılan kurum amirlerince muhtarların talepleriyle ilgili mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Şahin, düzenlenen toplantılara katılım sağlayan mahalle muhtarlarına teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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