Nizip'te hayırseverlerden kuran kursu desteği - Son Dakika

Nizip ilçesinde hayırseverler Mehmet Emin Çiçek ve Salih Ceyhan'ın yaptıracağı kuran kursları için protokol imzalandı.
Vali Davut Gül, belediyedeki imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverlere teşekkür etti.
Arsa tahsisi konusunda Nizip Belediyesi'nin çalışmalara destek olduğunu belirten Gül, kursların kısa zamanda faaliyete geçmesini arzu ettiklerini kaydetti.
Kaymakam Kemal Şahin ise kursun hayırlı olmasını diledi.
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da sürekli gelişen Nizip'e yapılacak yatırım geleceğe dair önemli olduğunu vurguladı.
Hayırsever Salih Ceyhan ise kursun Nazlı Salih Ceyhan adıyla yapılacağını bildirdi.
Konuşmaların ardından hayırseverler ve protokol mensupları arasında imzalar atıldı.
Kaynak: AA
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