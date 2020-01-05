Nizip'te kaybolan koyunları jandarma buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te kaybolan koyunları jandarma buldu - Son Dakika

Nizip'te kaybolan koyunları jandarma buldu

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki gün önce kaybolan koyunlar jandarma ekiplerince bulundu.

Nizip'te kaybolan koyunları jandarma buldu, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki gün önce kaybolan koyunlar jandarma ekiplerince bulundu.

Adaklı Mahallesi'nde kendisine ait koyunları otlatan Hüseyin Turan, 300 baş sürüdeki 8 koyunun kaybolduğunu fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları arama faaliyetleri kapsamında hayvanların dağlık bir alanda olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 48 saat sonra bulunan koyunlar, jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların sahibi Hüseyin Turan, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Hüseyin Turan, Gaziantep, Jandarma, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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