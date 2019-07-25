Son Dakika Haberleri: Nizip'te yazlık sinema günleri
Son Dakika Güncel Haber

Nizip'te yazlık sinema günleri

55 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği "Yazlık Sinema Günleri" kapsamında Nizip ilçesinde animasyon filmi "Evliya Çelebi" gösterimi yapıldı.

Nizip'te yazlık sinema günleri, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği "Yazlık Sinema Günleri" kapsamında Nizip ilçesinde animasyon filmi "Evliya Çelebi" gösterimi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca hazırlanan sinema gösterimi Nizip Millet Bahçesi'nde kurulan perdede izlenildi.
Eski yazlık sinema günlerini aratmayan ve açık havada yapılan gösterimi yaklaşık bin kişi izledi, yer bulamayanlar çimlerde oturdu. Yıldızlar altında sinemanın keyfini çıkaran vatandaşlara Nizip Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Animasyon filmi "Evliya Çelebi" filminin gösterildiği ve yoğun ilginin olduğu programa Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Belediye Meclis üyeleri, Özlem Dedecan, Hüseyin Taş ve diğer yetkililer de katıldı.
Etkinlik kapsamında bugün "Son Mektup" adlı filmin gösterimi yapılacak.
Evliya Çelebi, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! KKTC, hayalet şehir Maraş'ı açmak için harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi Zeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:29:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nizip'te yazlık sinema günleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]