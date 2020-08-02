Nobel ödüllü Kerman, Husilerin, Bahai inancı mensuplarını sınır dışı etmesini kınadı - Son Dakika

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin, Bahai inancına mensup bazı kişileri sınır dışı etmesini kınadı.

Kerman, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Husilerin, Bahai inancına mensup kişileri sınır dışı etmesini kınıyorum. Bu insanlığa karşı suç, faşist milislerin, ülkede işlediği suçlara bir yenisini daha eklemektedir." ifadesini kullandı.

Kerman, sınır dışı edilenlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

"Zorla nakil suçu"

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani ise Twitter hesabından Husilerin, aralarında Bahailerin Yemen'deki lideri Hamid bin Haydara'nın da bulunduğu 6 kişiyi sınır dışı ettiğini duyurdu.

İryani, bu eylemin, "zorla nakil suçu olduğu" değerlendirmesinde bulundu ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bunu kınamasını istedi.

Husilerden söz konusu suçlamalarla ilgili açıklama yapılmadı.

Bahai inancına mensup kişilerin serbest bırakılması

Husilere bağlı sözde hükümette Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin el-İzzi 30 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Sana'da 6 yıldır alıkonulan Bahai inancına mensup bazı kişileri serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

İzzi, kaç kişinin serbest bırakıldığına dair bilgi vermemişti.

Bahailerden yapılan yazılı açıklamada ise Husilerin, 6 Bahaiyi serbest bıraktığı belirtilmişti.

Yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Husileri Bahailere "dini zulüm uygulamakla" suçluyor. Ancak Husiler bu suçlamaların asılsız olduğunu ifade ediyor.

Yemen'deki Bahailerin sayısı net olarak bilinmiyor. Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2015'te Bahai kaynaklara dayanarak yaptığı açıklamada, Yemen'de Bahai inancına sahip 1000 kişinin yaşadığını bildirmişti.