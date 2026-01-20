NORAD Grönland'da Uçak Konuşlandıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

NORAD Grönland'da Uçak Konuşlandıracak

20.01.2026 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NORAD, ABD, Kanada ve Danimarka iş birliğiyle Grönland'a uçaklarını konuşlandıracak.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), uçaklarının "uzun süredir planlanan rutin faaliyetler" kapsamında Grönland'da konuşlandırılacağını duyurdu.

NORAD'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "NORAD uçakları yakında Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'ne ulaşacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde uzun süredir planlanan faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtildi.

Konuşlandırmanın Danimarka ile koordine edildiği ve görev alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinlerle hareket ettiği vurgulanan açıklamada, Grönland makamlarının da planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, uçakların Kuzey Amerika'nın savunulmasına yönelik rutin operasyonlara destek sağlayacağı kaydedildi.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Kuzey Amerika, Diplomasi, Danimarka, Grönland, Savunma, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NORAD Grönland'da Uçak Konuşlandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cevabı sorunun içindeydi Yarışmacının Milyoner’den elendiği soruya bakın Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın
Aslan transferde ilk bombayı patlattı İşte anlaşmanın detayları Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Tuzla’da çakmak fabrikasında yangın Tesis kullanılmaz hale geldi Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın! Tesis kullanılmaz hale geldi
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu 12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
Bütün dünya onu konuşuyor Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu

08:34
Aslan transferde gaza bastı Galatasaray’dan çifte bomba
Aslan transferde gaza bastı! Galatasaray'dan çifte bomba
08:12
Afrika Kupası’ndan gelip takımını kurtardı
Afrika Kupası'ndan gelip takımını kurtardı
08:08
Trump’ın resti sonrası piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Trump'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:58
Avrupa’da savaş çanları çalıyor Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
06:57
Ateşkes anlaşması askıda Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 08:40:38. #7.11#
SON DAKİKA: NORAD Grönland'da Uçak Konuşlandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.