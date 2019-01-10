Normal İnsanların Yolda Asla Karşılaşamayacağı Şeyler Vardır
1 saat önce
Normal insanlar yollarda normal insanları görür, ama gel gelelim ki yollar çok daha gizemli yerler aslında.
Normal insanlar yollarda normal insanları görür, ama gel gelelim ki yollar çok daha gizemli yerler aslında. Ben de yollarda normalde karşılaşamayacağınız ilginçlikleri derledim sizler için. Umarım hoşunuza gider. Keyifli seyirler. : )
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:46 Kaynak: Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi
RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi
Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu