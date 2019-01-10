Normal İnsanların Yolda Asla Karşılaşamayacağı Şeyler Vardır

Normal insanlar yollarda normal insanları görür, ama gel gelelim ki yollar çok daha gizemli yerler aslında.

Normal insanlar yollarda normal insanları görür, ama gel gelelim ki yollar çok daha gizemli yerler aslında. Ben de yollarda normalde karşılaşamayacağınız ilginçlikleri derledim sizler için. Umarım hoşunuza gider. Keyifli seyirler. : )

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