Normalleşmenin ilk partisi

Ünlü isimler adeta birbirleriyle şıklık yarışına girdiği etkinliğin en dikkat çeken ismi ise Şevval Sam ile Metin Tekin 'in oğlu Taro Tekin oldu. Partiye kız arkadaşı Sofia ile birlikte katılan genç oyuncu, ilgi odağı oldu.

Partiye eşi Erdil Yaşaroğlu'yla birlikte katılan Begüm Kütük "Bizim için normalleşmenin ilk organizasyonu oldu bu o yüzden çok mutluyum. Birde şu günler tam anlamıyla geri de kalsa da kurtulsak" dedi.

Partiye yalnız katılan Selma Ergeç, diğer katılan davetlilerin aksine beyaz teniyle dikkat çekerken, "Ben beyaz tenli olduğum için pek güneşe çıkamıyorum. O yüzden benden bir bronz ten görmeyi beklemeyin. Güneşe gönül rahatlığıyla çıkanlara özenerek bakıyorum." diyerek gülümsedi.