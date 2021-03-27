Norveç'i 3-0 yenen Türkiye grup lideri - Son Dakika
BBC

Norveç'i 3-0 yenen Türkiye grup lideri

27.03.2021 22:02
Norveç'i 3-0 yenen Türkiye grup lideri, System.String[]

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan Türkiye A Milli Takımı, baştan sona üstün oynadığı maçtan 3-0 galip ayrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan Türkiye A Milli Takımı, baştan sona üstün oynadığı maçtan 3-0 galip ayrıldı.

İspanya'nın Malaga kentinde oynanan karşılaşmaya 2 gol birden atan Ozan Tufan damga vururken, millilerin diğer sayısı Çağlar Söyüncü'den geldi.

Hollanda'nın ardından bir güçlü rakibini daha yenen milliler, grupta 6 puanla lider duruma da yükseldi.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sol kanattan Yusuf Yazıcı'nın çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Ozan Tufan, A Millileri öne geçirdi.

28. dakikada ise Çağalar Soyüncü, kafa golüyle durumu 2-0 yaptı.

Ozan Tufan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü ise ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla attı.

Ozan Tufan, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta iki gol atmış oldu.

Sörloth'un topu direkten döndü

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth ise mücadelenin 11. dakikasında topu ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Norveçli futbolcunun 25. dakikada sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta ise top direkten döndü.

A Milli Takım'ın bulduğu ikinci golde ise Sörloth, Çağlar Söyüncü'den önce topa yükselerek zamanlama hatası yaptı ve milli oyuncunun topu ağlara göndermesiyle skor 2-0'a geldi.

Norveç-Türkiye maçında Ozan Tufan golünü attı, sosyal medya yıkıldı Milli takımda bir ilk, Alexander Sörloth...

Norveç'i 3-0 yenen Türkiye grup lideri

2022 FIFA Dünya Kupası, Türkiye, Norveç, Milli, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveç'i 3-0 yenen Türkiye grup lideri - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Doğum günü kutlamasında başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hayatını kaybetti Doğum günü kutlamasında başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hayatını kaybetti Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz Koronavirüs yüzünden kaybedilen koku duyusunun, eğitimle geri kazanılabileceği ortaya çıktı Koronavirüs yüzünden kaybedilen koku duyusunun, eğitimle geri kazanılabileceği ortaya çıktı Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı         
01:09
Vedat Milor'dan Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan pudra şekeri paylaşımı Vedat Milor'dan Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan pudra şekeri paylaşımı         
00:28
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı         
23:04
İzmir'de 9 flamingonun şüpheli ölümü! Sebebi zehirlenme değil İzmir'de 9 flamingonun şüpheli ölümü! Sebebi zehirlenme değil         
22:52
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar         
14:50
Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor         
13:00
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 04:51:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Norveç'i 3-0 yenen Türkiye grup lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei