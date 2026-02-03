Norveç Prensesinin Oğlu 38 Suçlamayla Yargılanıyor

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'in tecavüz de dahil olmak üzere 38 farklı suçlamayla yargılandığı dava, başkent Oslo'da başladı.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby'in 4 kadına tecavüz, eski kız arkadaşlarına şiddet, esrar taşıma, ölüm tehditleri dahil 38 ayrı suçlamayla yargılandığı dava, yerel saatle 09.30'da Oslo'da başladı. Hoiby, mahkeme salonunda yerini aldı. Hakim, davanın uluslararası medya tarafından yoğun ilgi görmesi nedeniyle İngilizce hitap etti. Hakim, duruşma salonunda kayıt yapmanın ve fotoğraf çekmenin yasak olduğunu belirterek bazı ifadelerin kapalı kapılar ardında dinleneceğini ifade etti. Hoiby, 2018, 2023 ve 2024 yıllarında uyurken veya sarhoş halde baygın yatarken 4 kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamaları reddetti. 19 Mart'a kadar sürecek davada 7 mağdurun ifade vermesi beklenirken, Hoiby'nin suçlu bulunması halinde 16 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.

Hoiby'nin geçtiğimiz pazar akşamı saldırı, bıçakla tehdit ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, yeniden suç işleme riski bulunduğu belirtilerek 4 hafta süreyle gözaltında tutulmasına karar verilmişti.

Hoiby'nin herhangi bir kraliyet unvanı veya resmi görevi bulunmuyor. - OSLO