Norveç'te ahşap köprü çöktü, araç nehre düştü - Son Dakika
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Norveç'te ahşap köprü çöktü, araç nehre düştü

15.08.2022 12:38
Norveç'te ahşap köprü çöktü, araç nehre düştü

Norveç'te ahşap köprünün çökmesi sonucu bir araç nehre düştü.

Norveç'te ahşap köprünün çökmesi sonucu bir araç nehre düştü.

Norveç'in güneyinde bulunan ahşap bir köprü, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yerel saatle 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, bir araç nehre düştü, bir kamyon ise köprüde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen helikopter ile gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları neticesinde kamyon sürücüsü araçtan çıkarıldı. Nehre düşen araçta bulunan sürücü ise, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan ve 2012 yılında hizmete açılan köprü, Gudbrandsdalslaagen Nehri'nin batı yakası ile Tretten Köyü'nü birbirine bağlıyordu. - OSLO

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Kaynak: İHA

Tragger, Norveç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Norveç'te ahşap köprü çöktü, araç nehre düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Norveç'te ahşap köprü çöktü, araç nehre düştü - Son Dakika
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