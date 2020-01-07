Norveçli Linn Müslümanlığı seçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Norveçli Linn Müslümanlığı seçti - Son Dakika

Norveçli Linn Müslümanlığı seçti

6 saat önce

Tekirdağ'da yaşayan Norveç asıllı Linn Stordahl Macit, Müslüman oldu.

Norveçli Linn Müslümanlığı seçti, System.String[]

Tekirdağ'da yaşayan Norveç asıllı Linn Stordahl Macit, Müslüman oldu.

İl Müftülüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Macit, İslam dinini araştırarak Müslüman olmak istediğini belirten bir dilekçe ile müftülüğe müracaat etti.

İl Müftüsü İsmail İpek öncülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Macit, Müslüman oldu.

Müslümanlığı seçen ve "Leyla" adını alan Macit için ihtida töreni düzenlendi.

Müftü İpek, Leyla'ya İslam dini hakkında bilgi vererek, bir Müslüman'ın yapması gerekenleri anlattı.

Leyla'ya Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan kitaplar hediye edildi.

Tekirdağ, Norveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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