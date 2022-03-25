6. yüzyıl kahini Nostradamus'un kehanetleriyle ilgi çekiyor. Birçok olayı bilmesi dikkat çeken ünlü kahin Nostradamus'dan 3. dünya savaşı iddiası geldi.
Ünlü kahinin Les Prophéties isimli kitabında 3. Dünya Savaşı için 2022 bahar ayını işaret ettiği iddia ediliyor. Nostradamus'un söz konusu kitabında, savaşın Avrupa'ya sıçrayacağı bilgisi yer alıyor. Nostradamus, 3. Dünya Savaşı'nın ardından Fransa'yı, doğudan gelen bir gücün işgal edeceğini iddia etti. Günümüzde patlak veren savaş, Nostradamus'un sözlerinin dikkat çekmesine neden oldu.
Nostradamus'un 2022 için birçok kehaneti bulunuyor. Bunlardan birisi de dünyaya asteroid çarpacak olması. Nostradamus, 2022 için 'bir ateş görüyorum ki gökten düşecek' ifadeleriyle, Dünya'ya bir asteroidin çarpabileceğini söylüyor.
2022 için küresel kıtlık öngören kahin, bunun nedenini enflasyona bağladı. Yükselen fiyatlar konusunda uyarı yaparak şu ifadeleri kullandı:
" Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak
"Buğdayın fiyatı çok yüksek,
"O adam kavgaya yol açtı, Çaresizlik yemek için yoldaş"
Ünlü kahin Nostradamus, tam 450 yıl öncesinde yapay zeka konusunda, "Ay dolunayda yüksek dağın üzerinde, yalnız bir beyni olan yeni bilge bunu görüyor. Ölümsüz olmaya davet edilen öğrencileri tarafından. Gözler güneye. Eller göğüste, bedenler ateşte" ifadelerini kullandı. Nostradamus'un söylediklerine göre bilgisayar ve robotlar, bu yılda insanları yavaş yavaş ele geçirecek ve dünyanın yönetimini alacak.
Son Dakika › Güncel › Nostradamus'dan korkutan kehaneti yeniden hatırlandı! 3. Dünya Savaşı için 2022'yi işaret etmişti - Son Dakika