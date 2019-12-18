NTO'da e-uygulamalar semineri düzenlendi

Nizip Ticaret Odası (NTO), Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMM) Nizip Temsilciliği iş birliği ile e-uygulamalar semineri düzenlendi.

NTO'da gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebe ilke ve uygulamalarını da etkilediğini belirtti.

Yasal defter tutma zorunluluğunun kağıt ortamından elektronik ortama aktarılarak hem maliyet azaltıcı, hem de taraflar arasında bilgi ile belge akışının denetim altında tutulmasına olanak sağladığını kaydeden Özyurt, "19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 509 nolu tebliğ ile birlikte kapsamı genişletilen e-belge düzenlemeleri işletmelere önemli avantajlar sağlıyor. Bunlar kolay erişim, arşivleme ve maliyet azaltmadır. Devlet açısından e-defter ve e-fatura uygulaması denetimin kolaylığı, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ise en önemli avantajlardandır. Ayrıca e-defter ve e-fatura uygulaması kağıt kullanımının azaltılmasıyla çevreye de önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ise yeni uygulamalarla hem işletmelerin bilişim teknolojilerine ayak uydurduğunu, hem de gelir idaresinin bu gelişmeleri takip ederek ekonomik aktiviteleri elektronik ortamda izleme, analiz etme, raporlama ve en önemlisi ise elektronik denetimin altyapısını oluşturmak için her geçen gün bu kapsamdaki çalışmalarını arttırdığını kaydetti.

Daha sonra Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Usul ve Mükellef Hizmetleri Müdürü Atakan Yeni, katılımcılara sunum yaptı.

Toplantıya Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik, Nizip Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sinan Bayram, NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, SMMM Nizip Temsilcisi Cuma Özdemir, Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eray Ölcal, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve çok sayıda NTO üyesi katıldı.