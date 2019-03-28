Nüfus Müdürlükleri Haftasonu da Açık
56 dakika önce
Adana'da 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin haftasonu da açık olacağı bildirildi.
Adana
'da 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin haftasonu da açık olacağı bildirildi. Adana Valiliği
'nden yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 30 Mart-31 Mart 2019 tarihleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık tutulacağı bildirildi.
Öte yandan açıklamada, Seyhan
İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün ise tadilat nedeniyle işlemlere kapalı olacağından, 30-31 Mart tarihlerinde Reşatbey Mahallesi
'nde bulunan Seyhan Şefliği'nin açık olacağı kaydedildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:51 Kaynak: İHA
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