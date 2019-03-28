Son Dakika Haberleri: Nüfus Müdürlükleri Haftasonu da Açık

Nüfus Müdürlükleri Haftasonu da Açık

56 dakika önce

Adana'da 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin haftasonu da açık olacağı bildirildi.

Nüfus Müdürlükleri Haftasonu da Açık, System.String[]
Adana'da 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin haftasonu da açık olacağı bildirildi.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 30 Mart-31 Mart 2019 tarihleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık tutulacağı bildirildi.

Öte yandan açıklamada, Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün ise tadilat nedeniyle işlemlere kapalı olacağından, 30-31 Mart tarihlerinde Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Seyhan Şefliği'nin açık olacağı kaydedildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Adana Valiliği, Adana, Güncel
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