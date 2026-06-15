Nüfusu sadece 158 bin! Dünya Kupası\'nda Almanya\'ya gol atarak tarihe geçtiler

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Curaçao ile Almanya karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya sahadan 7-1'lik galibiyetle ayrılırken, gecenin en dikkat çekici hikayelerinden biri Curaçao'dan geldi.

NÜFUSU BİR İLÇE KADAR

Karayipler'de bulunan Curaçao'nun nüfusu yaklaşık 158 bin kişi. 444 kilometrekare yüzölçümüne sahip ada ülkesi, Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına Almanya gibi bir futbol devi karşısında çıktı.

İLK GOLLERİNİ ALMANYA'YA ATTILAR

Maçın 21. dakikasında Livano Comenencia'nın attığı gol, Curaçao futbol tarihi açısından unutulmaz bir an oldu. Genç futbolcu, Dünya Kupası sahnesindeki ilk golü Almanya ağlarına göndererek ülkesinin adını tarihe yazdırdı.

SKOR DEĞİL HİKAYE KONUŞULDU

Karşılaşma 7-1 sona erse de birçok futbolsever için gecenin asıl hikayesi Curaçao'nun tarihi golü oldu. Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösteren küçük ada ülkesi, güçlü rakibi karşısında skor tabelasında yer almayı başardı.

FUTBOLUN GÜZELLİĞİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

158 bin nüfuslu bir ülkenin Dünya Kupası sahnesinde Almanya gibi bir futbol devine gol atması, turnuvanın en dikkat çekici anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Curaçao farklı mağlup olsa da attığı golle ülke futbol tarihinin en özel anlarından birini yaşadı.