Nükleer Atık Tesislerine Denetim Usulleri Belirlendi

Nükleer ve radyoaktif atık tesislerinin güvenliğine ilişkin denetim ve yerinde incelemelerde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından, nükleer veya radyoaktif atık tesislerine ilişkin yürütülen faaliyetlere ve bunlarla ilgili tesis, cihaz ve maddelere yönelik, yıllık denetim programı, radyasyon acil durumu, ihbar ya da şikayet varlığı ile denetlenecek tesis, faaliyet veya cihaz ve maddelerin özellikleri göz önünde bulundurularak düzenleyici kontrolden çıkarma kararı verilene kadar geçilen tüm aşamalarda haberli ya da habersiz denetim gerçekleştirilebilecek.

Kurum, her yılın ocak ayında, haberli veya habersiz denetim faaliyeti yürütmek üzere denetçileri liste halinde denetlenene bildirecek ve gerektiğinde bu listeyi güncelleyecek.

Haberli denetimler, denetime hazırlık kapsamında bilgi veya belge talep edilmesi halinde denetim tarihinden en az 15 iş günü, bilgi veya belge talep edilmemesi halinde en az 10 iş günü önce denetlenene denetim planını içeren resmi yazıyla bildirilecek.

Yerinde inceleme, nükleer tesislere ve radyoaktif atık tesislerine ilişkin yürütülen faaliyetlere ve bunlarla ilgili tesis, cihaz ve maddeler ile yetkilendirilen kişilere veya yetkilendirilmek üzere başvuran kişilere yönelik olarak, Kurum tarafından düzenleyici kontrolen çıkarma kararı verilene kadar geçilen tüm aşamalarda gerçekleştirilebilecek.

Denetimin sonuçları ve varsa denetimde tespit edilen bulgular, denetimin tamamlanmasını takip eden 30 iş gününde resmi yazıyla bildirilecek.

Denetim sıklığı güvenlik performansına göre belirlenecek

Yıllık denetim programı, her yıl en geç aralıkta takip eden yıl için belirlenecek, NDK tarafından onaylanacak ve gerektiğinde güncellenecek.

Yetkilendirilen kişilere yönelik yıllık denetim programında yer alacak asgari denetim sayısı denetim alanları ile her bir denetimin konusu ve kapsamı, tesisin veya faaliyetin niteliği, denetlenenin güvenlik performansı ve dereceli yaklaşım ilkesi esas alınarak temel, artırılmış ve yoğun olmak üzere üç farklı denetim sıkılığı seviyesinde belirlenecek.

Denetlenenin güvenlik performansı, tamamlanan yıllık denetim programı sürecinde ortaya çıkan olayların niteliği, Kurum tarafından bu süreçte gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen bulguların sayısı ve bunların sınıfı dikkate alınarak değerlendirilecek.

İlgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacak. İdari yaptırımlara ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanacak.