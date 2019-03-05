Nükleer Enerji Türkiye İçin Bir Seçenek Değil Zorunluluktur"

2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dere "Nükleer, Türkiye
için bir seçenek değil, zorunluluktur. Akkuyu
NGS'nin temeli atıldığından bu yana bu alanda büyük adımlar attık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Halil
Dere, "Türkiye, yakın zamana kadar nükleere yeni başlayan ülkeler sınıfındayken, 3 Nisan 2018'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını Türkiye ve Rusya
liderleri seviyesinde düzenlenen bir törenle yaparak, bu alanda çok büyük bir adım atmış oldu" dedi.
Rosatom'un ana sponsor ve Sputnik'in ise stratejik partnerliğini üstlendiği 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde konuşan Dere "Geçen bir yıl içinde Türkiye, nükleer alanda çok önemli adımlar attı. Bu dönemde nükleer yatırımın önünü açan önemli gelişmeler oldu. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek 1957'de kurulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu (TAEK
) kapsamında yalnızca regülasyona yönelik bir kurulun oluşmasının önünü açan kanun hükmünde kararnameye imza attı. Ülke böyle bu alandaki atılımların önünü açmış oldu" ifadelerini kullandı.
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