TOKYO, 19 Ocak (Xinhua) -- Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, Japonya'nın Niigata eyaletinde bulunan Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin 6 numaralı reaktörünün yeniden faaliyete geçirilme tarihini erteledi.
Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada, nükleer fizyon reaksiyonunu önlemede kullanılan kontrol çubuklarına yönelik alarm sisteminin cumartesi günü yapılan test operasyonu sırasında çalışmadığı belirtildi.
Yedi ünitesi bulunan kompleksin 6 numaralı reaktörünün 20 Ocak tarihinde faaliyete geçmesi planlanıyordu.
Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'ne ait Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali, 2011 yılının mart ayında meydana gelen tsunamiden etkilenmişti. Tokyo'nun yaklaşık 220 kilometre kuzeybatısında bulunan Kaşivazaki-Kariva da tsunaminin ardından kapatılan 54 reaktörden biriydi.
Son Dakika › Güncel › Nükleer Reaktörün Faaliyeti Ertelendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?