NUN Okulları öğrencileri "NASA Uluslararası Resim Yarışması"nda birinci oldu - Son Dakika
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NUN Okulları öğrencileri "NASA Uluslararası Resim Yarışması"nda birinci oldu

08.04.2022 11:38
NUN Okulları öğrencileri "NASA Uluslararası Resim Yarışması"nda birinci oldu

NASA tarafından düzenlenen ve 33 ülkeden 700 eserin yer aldığı uluslararası resim yarışmasında NUN Okulları'ndan iki öğrenci birincilik elde etti.

NASA tarafından düzenlenen ve 33 ülkeden 700 eserin yer aldığı uluslararası resim yarışmasında NUN Okulları'ndan iki öğrenci birincilik elde etti.

NUN Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, NASA'nın 5 temada düzenlediği yarışmanın kazananları belli oldu.

33 ülkeden 700 eserin yer aldığı yarışmada, NUN Okulları 6. sınıf öğrencilerinden Efe "roket" kategorisinde, Hasan ise "astronot" kategorisinde dünya birinciliği elde etti.

Öğrencilerin eserleri, astronotların uzaya fırlatılmadan önce karantinaya alındıkları Florida'daki NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Astronot Mürettebat Daireleri'nde sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye, bu yıl tüm kademeden öğrenciler için astronomi derslerine ağırlık verdiklerini, hem uygulamalı hem de teorik dersler aracılığıyla öğrencilerin uzaya ve astronomi bilimine ilgi ve meraklarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yerleşkelerinde, üniversite rasathaneleriyle yarışacak ölçüde teknolojik donanıma sahip iki gözlemevi bulunduğunu belirten Üye, "Bu sayede öğrencilerimiz uzman astronomi eğitmenlerimiz ile kulüp derslerinde gözlem ve uygulama yapma şansı elde ediyorlar. Dönem başından bu yana astronomi alanında hakkında pek çok proje geliştiren öğrencilerimizin uluslararası bir yarışmada kazandıkları birincilik hepimiz için gurur kaynağı oldu. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyor, onların bu başarıya ulaşmasında emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kennedy Uzay Üssü, Florida, Roket, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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