Nurdağı biberinde markalaşma atağı - Son Dakika

Nurdağı biberinde markalaşma atağı

Nurdağı biberinde markalaşma atağı Nurdağı biberi İKA desteğiyle marka oluyor İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 1 milyon 800 bin TL ile finanse ettiği 'Nurdağı Biberine Değer Katma projesi' kapsamında imzalar atıldı.

Nurdağı biberinde markalaşma atağı

Nurdağı biberi İKA desteğiyle marka oluyor

GAZİANTEP - İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 1 milyon 800 bin TL ile finanse ettiği 'Nurdağı Biberine Değer Katma projesi' kapsamında imzalar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Nurdağı Belediyesi bünyesinde Kurulacak Biber İşleme Tesisinin destek sözleşmesi İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tarafından imzalandı.

"2 ton üretim, 75 kadın istihdamı"

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, biber işleme tesisinden günde 2 ton kapasite olacağını ve 75 kadının istihdam edileceğini belirterek, "İpekyolu kalkınma ajansı olarak bölgemizdeki ilçelerimizde yerel kalkınmayı, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek üzere birçok çalışma yürütüyoruz. Bugünde sanayi ve teknoloji bakanlığınca yürütülen sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Nurdağı belediyesi bünyesinde kuracağımız biber işleme tesisimizin destek sözleşmesini imzalamak için bir aradayız. Projemiz kapsamında Nurdağı Belediyesi bünyesinde günde 2 ton işleme kapasitesine sahip biber işleme salça üretme tesisi kuracağız. Projemizin en önemli özelliği hedef kitlesinin kadınlarımız olmasıdır. Bu projeyle 75'i kadın 5'i erkek olmak üzere toplam 80 üreticiye eğitimler verilecek" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz marka oluşturmak"

Hedeflerinin bu tesiste markalaşmak olduğunu ifade eden Akyılmaz, "Nurdağı ilçesinde atıl durumda bulunan bir tesisi de üretime kazandırmış olacağız. Nurdağı'nın organik kaliteli biberini hem baharat pul biber olarak hem de salça olarak üreterek marka olarak hem iç hem de uzun vadede dış piyasaya pazarlamayı planlıyoruz. Projenin Nurdağı'mıza, kadın üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Birçok üreticinin ürününe de fayda sağlayacaktır"

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise, "Nurdağı belediyemiz tarafından sosyal girişimciliği beslemek amacıyla hazırlamış olduğumuz 'Nurdağı Biberine Değer Katma projesi' İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Bizlerde özellikle bu proje kapsamında bizlerde Üniversite arazilerinde kırmızı biber ekimini yapıp yine Nurdağı'nda kuracağımız işletmelerde marka haline getirip tüketicilere hem hijyenik hem daha kaliteli ürün sunmayı hedeflemekteyiz. Burada kurulacak örnek tesisle birlikte birçok üreticinin ürününe de fayda sağlayacaktır. Buradaki diğer önemli nokta ise 75'i kadın 5'i erkek olmak üzere 80 kişiye istihdam sağlamasıdır. Ben emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Akyılmaz ve Kavak proje destek sözleşmesini imzaladı.

Nurdağı biberinde markalaşma atağı
Nurdağı biberinde markalaşma atağı
Nurdağı biberinde markalaşma atağı
Nurdağı biberinde markalaşma atağı

Türk Lirası, İpekyolu, Nurdağı, Kavak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nurdağı biberinde markalaşma atağı - Son Dakika Ekonomi

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