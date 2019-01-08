Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Araçlara Kar Engeli

Nurdağı'nda Araçlara Kar Engeli

1 saat önce

Nurdağı'nda akşam üzeri etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Nurdağı'nda Araçlara Kar Engeli, System.String[]
Nurdağı'nda akşam üzeri etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde soğuk havayla birlikte kar etkisini gösterdi. Gece Nurdağı Gaziantep D-400 Karayolu 35 kilometresinde etkili olan kar nedeniyle Hurşit Dağı 'beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Karayolu trafiğe kapanırken, sürücüler yolda mahsur kaldı. Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, acil durumlar haricinde yola çıkılmamasını isteyerek sürücüleri uyardı.

Karayolları ekiplerinin gece yoğun tuzlaması ve karı temizlemesinin ardından D-400 karayolu 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

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