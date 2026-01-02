Nurdağı\'nda Kar Yağışı Çatıları Çöktürdü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 iş yerinin çatısı çöktü.
İki gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 10 iş yerinin çatısı, kar birikintisinin ağırlığı nedeniyle çöktü.
Esnaf çöken çatıların kaldırılması için çalışma yaptı.
Bir iş yerinin altında bulunan araç, çatının çökmesi sonucu hasar gördü.
