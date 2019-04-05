Nurdağı'nda Tübitak Bilim Fuarı

Nurdağı
ilçesinde, İncirli Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.
İncirli Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarın açılışana İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım
, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Açılışta konuşan Yıldırım, söz konusu etkinliklerin gençlerin ufkunu açtığını ve öz güven kazandırdığını söyledi
Katılımcılara teşekkür eden Yıldırım, fuarın 2 gün açık kalacağını ifade etti.