Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Tübitak Bilim Fuarı

Nurdağı'nda Tübitak Bilim Fuarı

1 saat önce

Nurdağı ilçesinde, İncirli Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Nurdağı'nda Tübitak Bilim Fuarı, System.String[]
Nurdağı ilçesinde, İncirli Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

İncirli Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarın açılışana İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan Yıldırım, söz konusu etkinliklerin gençlerin ufkunu açtığını ve öz güven kazandırdığını söyledi

Katılımcılara teşekkür eden Yıldırım, fuarın 2 gün açık kalacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:05 Kaynak: AA

Musa Yıldırım, Nurdağı, Güncel
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