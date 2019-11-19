Son Dakika Haberleri: Nuri Demirağ Havalimanı ekimde 41 bin 744 yolcuya hizmet verdi
Son Dakika Güncel Nuri Demirağ Havalimanı ekimde 41 bin 744 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

Nuri Demirağ Havalimanı ekimde 41 bin 744 yolcuya hizmet verdi

6 saat önce

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, ekim ayında iç hatlarda 41 bin 255, dış hatlarda 489 olmak üzere 41 bin 744 yolcuya hizmet verdi.

Nuri Demirağ Havalimanı ekimde 41 bin 744 yolcuya hizmet verdi, System.String[]

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, ekim ayında iç hatlarda 41 bin 255, dış hatlarda 489 olmak üzere 41 bin 744 yolcuya hizmet verdi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı ekim ayında havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 435, dış hatlarda 4 olmak üzere toplam uçak trafiği 439 olarak gerçekleşti.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, 2019 yılı ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 406 bin 537, uçak trafiği 3 bin 602, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 338 ton olarak gerçekleşti.

Nuri Demirağ, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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