Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

14.02.2026 10:04
Usta oyuncu Nurseli İdiz, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. İdiz, sadece kalp ritim bozukluğu yaşadığını açıkladı.

Sinema ve tiyatro sanatçısı, yeni tiyatro oyununun Türkiye turnesi kapsamında yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek yaşadığı sağlık sorununun yorgunluğa bağlı olduğunu ifade etti. Açıklaması, hayranlarına rahat bir nefes aldırdı.

İdiz'in açıklaması şöyle:

"Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim, evimdeyim dinleniyorum. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı. Ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler."

Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç'ın rol aldığı "Etekler ve Pantolonlar" oyunu yedinci sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Nurseli İdiz, "Birçok kadın oyunu izledikten sonra hayatını değiştiriyor. Bunu gelip bizimle paylaşıyorlar" derken, Nergis Kumbasar, "Bir seyircimiz 'Sanki çok güzel bir tatile gidip dönmüşüm gibi hissettim' dedi. Bizim için kıymetli bir yorumdu" diye konuştu.

