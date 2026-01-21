Mardin'in Nusaybin ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu üzeri eski Barış Petrol Kavşağı'nda yaşandı. Askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3-sayfa › Nusaybin'de Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?