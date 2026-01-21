Nusaybin\'de Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu üzeri eski Barış Petrol Kavşağı'nda yaşandı. Askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN