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Nusaybin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Nusaybin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi

21.09.2021 15:18
Nusaybin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi, System.String[]

Nusaybin Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül'de dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Nusaybin Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül'de dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Nusaybin Belediyesi binasından başlayan yürüyüş ve temizlik çalışmaları, Cumhuriyet Meydanı, Sakarya Caddesi, Tarihi Çarşı ve İnanç Parkı ile sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüseyin Gündoğdu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Beşir Aydın, Kızılay Şube Başkanı İlameddin Ay ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kayabaşı, çevre duyarlılığı ve temizliği, sıfır atık ve geri dönüşümün önemine değinerek, etkinlik kapsamında hem ilçe merkezinde yürüyerek spor yaptıklarını hem de çevreyi temizlediklerini söyledi.

Nusaybin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi
Nusaybin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi
Nusaybin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi
Nusaybin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi
Nusaybin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi

Nusaybin Belediyesi, Hisarcık, Kayabaşı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nusaybin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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