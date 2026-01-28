Nusaybin\'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bağımlılıklarla mücadele kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi.

Nusaybin Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliğe kadınlar başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Programda, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" vizyonu doğrultusunda 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesinin önemi vurgulandı. Konuşmalarda, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi, güçlü aile yapısının korunması ve kadınların toplumsal hayatta aktif rol almasının bağımlılıkla mücadelede temel unsurlar olduğu ifade edildi. Seminer, bilgilendirme sunumları ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - MARDİN