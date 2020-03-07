Nusaybin'de "Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de 'Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı' oluşturuldu - Son Dakika

Nusaybin'de "Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı" oluşturuldu

6 saat önce

Nusaybin Devlet Hastanesi bahçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Nusaybin Devlet Hastanesi bahçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla "Bir Dünya Kadın" sloganıyla Nusaybin Devlet Hastanesi bahçesinde hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Mardinli kadınlarla birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını ve kadınların her alanda ön planda olmalarını istediklerini belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Mardin elbette bir kadın dostu şehirdir. Kadınlarımıza yönelik yapılan çalışmalarla bunu her alanda gösteriyoruz. Kadınlarımız Mardin'de yaşamaktan memnun çünkü devletin kurumları her zaman kadınların yanında ve onlara desteklerini her alanda sunuyor. Kadınların mutlu olduğu bir şehir her zaman mutlu olan bir şehirdir. Bunu sağlamak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu farkındalığı her alanda oluşturmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından alanda 600 fidan toprakla buluşturulurken, vatandaşlara belediye tarafından çorba ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın eşi Şerife Balıkçılar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Yıldırmaz'ın eşi Fadime Yıldırmaz, Emniyet Müdürü Murat Sönmez'in eşi Aybala Sönmez, Aile Destek Merkezi sorumluları ve çok sayıda kadın katıldı.

Nusaybin'de Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı oluşturuldu

Dünya Kadınlar Günü, Devlet Hastanesi, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:07 Kaynak: AA
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