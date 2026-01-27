Nusaybin'de Devrilen Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
3. Sayfa

Nusaybin'de Devrilen Tırda Yangın Çıktı

Nusaybin\'de Devrilen Tırda Yangın Çıktı
27.01.2026 10:14
Mardin Nusaybin'de devrilen bir tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Sürücü sağ.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Turgutlu Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Nusaybin, İtfaiye, Olaylar, Mardin, Ulaşım

Nusaybin'de Devrilen Tırda Yangın Çıktı

Nusaybin'de Devrilen Tırda Yangın Çıktı
