Nusaybin\'de Güvenlik Güçlerinden Müdahale

20.01.2026 16:11
DEM Parti toplantısında, Suriye sınırına yürümek isteyen gruba polis ve jandarma müdahale etti.

Haber: Ahmet ÜN - Kamera: Mehmet Mücahit CEYLAN

(MARDİN) – DEM Parti'nin Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlediği grup toplantısı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına yürümek isteyen gruba güvenlik güçleri müdahale etti.

DEM Parti'nin Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptığı grup toplantısı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

Grup toplantısı devam ederken sınır hattına yönelen kalabalığa polis ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Müdahalenin ardından dağılan grup, bir süre sonra yeniden sınırı geçmek üzere harekete geçti.

Bu sırada jandarma ekipleri, gruba tazyikli su ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Müdahalelere rağmen bir grubun sınır tellerini aşarak Kamışlı yönüne doğru ilerleyişini sürdürdü.

Sınır hattında görevli askerler, grubun hattan uzaklaşması amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: ANKA

