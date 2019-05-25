Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de iftar programı

Nusaybin'de iftar programı

2 saat önce

Nusaybin Kaymakamlığı, şehit yakınları, gaziler ve yakınları için iftar programı düzenledi.

Nusaybin'de iftar programı, System.String[]
Nusaybin Kaymakamlığı, şehit yakınları, gaziler ve yakınları için iftar programı düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde organize edilen iftar programına, Kaymakam Mehmet Balıkçılar, Garnizon Komutanı Binbaşı Cenk Özlüpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Zehir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Yıldırmaz, Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mesut Çelik, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.
Müftü Usame Anlağan'ın duasından sonra Kaymakam Balıkçılar, şehit yakınları, gaziler ve yakınlarının ihtiyaçları ve sorunlarını dinledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:44 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mağarada Cesedi Bulunan Teröristin, 4 Askerimizin Şehit Edilmesinde Yer Aldığı Ortaya Çıktı Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:41:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de iftar programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]