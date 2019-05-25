Nusaybin'de iftar programı

Nusaybin
Kaymakamlığı, şehit yakınları, gaziler ve yakınları için iftar programı düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde organize edilen iftar programına, Kaymakam Mehmet Balıkçılar
, Garnizon Komutanı Binbaşı Cenk Özlüpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Zehir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez
, Jandarma
Komutanı Binbaşı Fatih
Yıldırmaz, Komando
Tabur Komutanı Binbaşı Mesut Çelik
, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Müftü
Usame Anlağan'ın duasından sonra Kaymakam Balıkçılar, şehit yakınları, gaziler ve yakınlarının ihtiyaçları ve sorunlarını dinledi.