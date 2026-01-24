Nusaybin\'de Karla Mücadele İncelemesi

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır karla mücadele çalışmaları incelendi.

Kaymakam Çakır, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, MHP İlçe Başkanı Ahmet Badur ve ilgili kurum müdürleriyle, Kaymakamlık koordinesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürdürülen tuzlama ve yol açma çalışmalarını denetledi.

İlçe genelinde özellikle ana arterler ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve güzergahlarda devam eden çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi alan Çakır, kar yağışının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Sahada görev yapan personele kolaylıklar dileyen Çakır, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Çakır, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.