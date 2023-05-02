Nusaybin'de terör sebebiyle 9 mahallede sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika
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Nusaybin'de terör sebebiyle 9 mahallede sokağa çıkma yasağı getirildi

02.05.2023 08:20
Nusaybin'de terör sebebiyle 9 mahallede sokağa çıkma yasağı getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör operasyonu gerçekleşti. Aralarında üst düzey örgütü yöneticilerinin olduğu terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon sebebiyle Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 mahalle ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

"ARALARINDA ÜST DÜZEY ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ DE VAR"

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04.00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi; Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli Mahalleri ve Mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

Kaynak: İHA
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Son Dakika: Mardin Nusaybin'de terör operasyonu! 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Mardin Nusaybin'de terör operasyonu! 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Son Dakika Güncel Nusaybin'de terör sebebiyle 9 mahallede sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nusaybin'de terör sebebiyle 9 mahallede sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika
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