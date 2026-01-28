Nusaybin'de TIR Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Nusaybin'de TIR Kazası: 2 Yaralı

28.01.2026 11:19
Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR'ların çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin-Cizre kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı. Kazada araçlardan biri tarlaya savrulurken, çarpmanın etkisiyle TIR'lardan birinin şoför kabini koptu. Her iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

