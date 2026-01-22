Nusaybin'deki Provokasyon Açıklandı - Son Dakika
Nusaybin'deki Provokasyon Açıklandı

22.01.2026 13:16
MSB, Nusaybin'deki terör sempatizanlarının saldırısını organize bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur." ifadesi kullanıldı.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalar yapıldı.

Suriye hükümetinin Halep'ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Operasyonların amacı, kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda, SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir. Ülkemiz, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

"Organize bir provokasyondur"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nusaybin ile Kamışlı arasındaki bölgede yaşanan olaylara ilişkin, "Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan, organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Katar ziyaretine ilişkin, "18-19 Ocak 2026 tarihlerinde, Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde, Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının da katılımı ile üçlü toplantı icra edilmiştir. Toplantıda, uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımlar ele alınmış, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'de devam eden olaylara ilişkin "Suriye'de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gerekenler yapılacaktır. DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik Suriye makamlarının ülkemizden resmi bir talebi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

(Bitti)

Kaynak: AA

14:58
