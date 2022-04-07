Nusaybin kapalı pazar alanı ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Nusaybin kapalı pazar alanı ikinci etap çalışmaları başladı

07.04.2022 16:12
Nusaybin kapalı pazar alanı ikinci etap çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, Nusaybin ilçesinde birinci etabını bitirdiği kapalı pazar alanının ikinci etap çalışmaları başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, Nusaybin ilçesinde birinci etabını bitirdiği kapalı pazar alanının ikinci etap çalışmaları başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde daha sağlıklı bir ortamda vatandaş ile esnafı buluşturacak, güvenli bir alışveriş yapılabilecek mekan oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kapalı Semt Pazarı Projesinin çalışmaları devam ediyor.

Nusaybin ilçesinde 920 metrekare alan üzerinde yapımı tamamlanan kapalı pazar alanına ek olarak 1080 alan üzerine yapılacak kapalı pazar alanının çalışmaları başlatıldı. Yapılacak ek ile birlikte toplam 2 bin metrekare alana sahip olacak pazar alanında 101 stant açılacak.

YORUMLAR
500
Kızıltepe'de 15 bin kişiye gıda yardımı yapılacak Kızıltepe'de 15 bin kişiye gıda yardımı yapılacak Mardin Büyükşehir Belediyesinden 20 bin aileye ramazan yardımı Mardin Büyükşehir Belediyesinden 20 bin aileye ramazan yardımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nusaybin kapalı pazar alanı ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
15:42 UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: Nusaybin kapalı pazar alanı ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement