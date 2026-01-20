Nusaybin Yürüyüşü ve Terör Sloganları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Nusaybin Yürüyüşü ve Terör Sloganları

20.01.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti liderleri, Nusaybin'de yürüyüş düzenledi. Güvenlik güçleri gruba müdahale etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Hatimoğulları ve Bakırhan ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı DEM Parti milletvekilleri, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün aralarında bulunduğu grup, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nden Kışla Mahallesi'ne yürüdü.

Yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı açıklamada, siyasi partilerin birçoğunun grup toplantısını salı günleri yaptığı söyledi.

"DEM Parti olarak normal şartlarda bugün grup toplantımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmalıydık ama şu an Nusaybin'de sınırın sıfır noktasındayız. 10 Mart Mutabakatı'yla ilgili hala görüşmeler devam ederken Suriye'de geçici Şam yönetimi ve SDG arasında, öz yönetim arasında görüşmeler devam ederken birden masayı devirip, savaş ve çatışmanın önü açıldı." ifadelerini kullanan Hatimoğulları, bunları kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Tuncer Bakırhan da Suriye'deki olaylara değinerek, "Asıl tehdit olan Şara iktidarıdır. Bunu Türkiye kamuoyu çok iyi bilmelidir." dedi.

Bakırhan, "Kürtler o toprakların asli unsurlarından birisidir, yüzyıllardır oradadır ve olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra sınıra doğru yürümek isteyen gruba, güvenlik güçlerince izin verilmedi. Bir süre bekleyen grup, ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi semt pazarına yürüdü.

Hatimoğulları ve Bakırhan ile bazı milletvekilleri, Nusaybin'deki parti binasına geçti.

Gruptan bazıları ise terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını taşıyarak, sınıra yakın bölgede izinsiz gösteri yapmak istedi, tel örgülere zarar verdi.

Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen dağılmayan ve taş atan gruba tazyikli suyla müdahale edildi. İlçe merkezinde de terör örgütü lehine slogan atan ve sınıra doğru yürümek isteyen gruba izin verilmedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, Etkinlik, Güvenlik, Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Nusaybin Yürüyüşü ve Terör Sloganları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Otoyol savaş alanına döndü: 100’den fazla araç birbirine girdi Otoyol savaş alanına döndü: 100'den fazla araç birbirine girdi
Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
20:15
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 21:10:49. #7.11#
SON DAKİKA: Nusaybin Yürüyüşü ve Terör Sloganları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.