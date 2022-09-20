NVIDIA, yaptırımlara karşı üretim hızını artırdı! - Son Dakika
Üye Girişi

NVIDIA, yaptırımlara karşı üretim hızını artırdı!

20.09.2022 15:32
NVIDIA, yaptırımlara karşı üretim hızını artırdı!

NVIDIA, ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı aldığı yaptırım kararının ardından yapay zeka destekli ekran kartı üretimini artırıyor.

ABD Hükümeti, geçtiğimiz günlerde gerekli izinler olmadan yapay zekaya sahip ekran kartlarının Çin ve Rusya'ya ihracatına kısıtlamalar getirdiğini açıkladı. Bu karar sonrasında gözler yapay zeka teknolojisine sahip çeşitli grafik kartları üreten NVIDIA, AMD ve Intel'e çevrildi.

NVIDIA, yapay zeka destekli ekran kartı siparişlerini artırdı

ABD Hükümeti tarafından alınan bu karar, NVIDIA'nın yapay zeka teknolojisine sahip GPU'larının Rusya ve Çin'e ihracatı için lisans gereksinimleri hakkında bir bildirimi aldığını açıklaması ile geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıktı. Bu kısıtlamanın ise 2023 yılının Mart ayı ile birlikte yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

NVIDIA GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 tanıtımdan önce ortaya çıktı!

NVIDIA imzalı A100 ve H100 ekran kartlarının yanı sıra AMD Instinct MI100 ve MI200 modelleri yeni gelen yasaya göre Çin ve Rusya'ya ihraç edilemeyecek. Bunun yanı sıra yakında tanıtılması beklenen Intel "Ponte Vecchio" da yine etkilenen ürünler arasında olacak.

NVIDIA, yaptırımlara karşı üretim hızını artırdı!

Yaptırımların yürürlüğe girmesine kadar yaklaşık 6 ayları olan şirketler harekete geçmiş durumda. NVIDIA, bu süre zarfında üretimi artırma konusunda önemli adımlar atıyor. Şirket, TSMC ile birlikte büyük miktarda A100 "Amper" ve H100 "Hopper" ekran kartı siparişi verdi. NVIDIA böylelikle Çinli firmalara bahsi geçen grafik kartlarını Mart ayından önce teslim etmeyi planlıyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından gelen yüksek orandaki yapay zeka destekli ekran kartları NVIDIA için aynı zamanda bir fırsat niteliğinde. Şirket, kripto paraların çöküşü ile birlikte ekran kartı pazarında büyük yara almıştı. NVIDIA, özellikle oyun için üretilen ekran kartların pazarlanması konusunda çeşitli zorluklar yaşıyor.

NVIDIA, yaptırımlara karşı üretim hızını artırdı!

NVIDIA'dan yaptırımlar öncesinde üretim anlamında önemli hamleler gelirken, AMD ve Intel'in de benzer bir yol izleyerek siparişlerini artırması bekleniyor. Peki siz ABD'nin aldığı yaptırım kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Kendi Kalkınması ve ABD Politikasına İlişkin Kesinlikleri Sıraladı Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Kendi Kalkınması ve ABD Politikasına İlişkin Kesinlikleri Sıraladı Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Görüştü Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Görüştü Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini söyledi Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini söyledi
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NVIDIA, yaptırımlara karşı üretim hızını artırdı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:02:55. #1.11#
SON DAKİKA: NVIDIA, yaptırımlara karşı üretim hızını artırdı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement