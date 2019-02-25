O İş Bende Filmi
1 saat önce
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Başrollerde Nilay Toprak ve Nez
Demir'in olduğu komedi film
inin yönetmenliğini Haydar Işık
üstleniyor. Yönetmen:
Haydar IşıkSenaryo:
Enver Sülük, Murat TaşOyuncular:
Nilay Toprak, Nez Demir, Doğuş
, Betül Demirkaya, Metin Keçeci
, Erdi Ünver, Selahattin Taşdöğen
, Burhan Çelik, Esra Sönmezer
, Ümit AcarFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
O İş BendeYapımcı Firma:
11 K FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
19.04.2019O İş Bende Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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