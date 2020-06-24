Obama, Biden için 7,6 milyon dolar bağış toplanmasına yardımcı oldu - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokratlar'ın tek Başkan adayı Joe Biden'ın 2020 başkanlık kampanyası için 175 binin üzerinde bireysel bağışçıdan 7,6 milyon dolar bağış toplanmasına yardım etti.

Obama, Biden için ilk online bağış toplama kampanyasında yaptığı açıklamada, "ABD'yi iyileştirmek için" Biden'den daha fazla güvendiği kimse olmadığını kaydetti.

İzleyicilere, Biden'in kampanyasıyla ilgilenmeleri çağrısında bulunan Obama, bugüne kadar yapılanın yeterli olmadığını söyledi.

Biden, online bağış toplama kampanyasında 175 binin üzerinde bağışçıdan 7,6 milyon dolar toplandığını belirtti.

Etkinlik, Obama'nın popülaritesini eski ABD Başkan Yardımcısı Biden için kullanma yeteneğinin önemli bir örneği oldu.

Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Obama'nın özellikle siyahi ve genç seçmenler arasındaki popülerliğinin Biden'a destek için enerjinin artırılmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Partinin, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de düzenlenecek seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.